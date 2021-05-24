İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ve Birleşmiş Milletler arasında üç ay süreyle uygulanan nükleer tesis denetleme anlaşmasının sona erdiğini pazar günü söylemişti.
Sona eren anlaşma kapsamında ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer tesislerinin içinden gelen bazı görüntülere erişiminin sona ereceği bildirilmişti.
İran BM temsilcisi Kazım Gharibabadi tarafından Twitter üzerinden de duyurulan karar değişikliği haberi pazartesi günü geldi. Yeni karar kapsamında İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun üç ay süreyle uyguladığı nükleer tesis denetleme anlaşması uzatıldı.
— Gharibabadi (@Gharibabadi) May 24, 2021
İran, kararın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'ye bildirildiğini aktardı.
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