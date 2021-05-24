Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

İran, nükleer tesis denetleme anlaşmasını bir ay uzattı

İran ve Birleşmiş Milletler arasında üç ay süreyle uygulanan nükleer tesis denetleme anlaşmasını pazar günü sonlandıralacağı açıklanmıştı. İran'dan gelen yeni açıklamaya göre, nükleer tesis denetleme anlaşması bir aylık süreyle uzatıldı.

İran, nükleer tesis denetleme anlaşmasını bir ay uzattı
Reuters

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ve Birleşmiş Milletler arasında üç ay süreyle uygulanan nükleer tesis denetleme anlaşmasının sona erdiğini pazar günü söylemişti.

Sona eren anlaşma kapsamında ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer tesislerinin içinden gelen bazı görüntülere erişiminin sona ereceği bildirilmişti.

İran BM temsilcisi Kazım Gharibabadi tarafından Twitter üzerinden de duyurulan karar değişikliği haberi pazartesi günü geldi. Yeni karar kapsamında İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun üç ay süreyle uyguladığı nükleer tesis denetleme anlaşması uzatıldı.

İran, kararın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'ye bildirildiğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor - Haberler
DÜNYABlinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Hong Kong’ta işsiz gençler sanal falcılık sektörüne yöneliyor
DÜNYAHong Kong’ta çevrim içi falcılık patlaması
SON DAKİKA: İsrail saldırısında harabeye dönen Gazze'de temizlik seferberliği - Haberler
DÜNYAGazze'de temizlik seferberliği!
SON DAKİKA: AB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali - Haberler
DÜNYAAB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali
Jair Bolsonaro'ya destek mitinginde ''Efsane'' sloganları atıldı
DÜNYABrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek ...
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 300 bini aştı! - Haberler
DÜNYAHindistan'da can kaybı 300 bini aştı!
Nobel Barış Ödüllü Myanmar lideri Aung San Su Çii duruşmaya çıkacak
DÜNYAMyanmar'ın darbeyle devrilen lideri duruşmaya çıkacak
Tartışmalı Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'da yaşlı nüfus aşılanıyor
DÜNYAJaponya aşılamayı hızlandırıyor
SON DAKİKA: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde devam ediyor
DÜNYAKolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde!
SON DAKİKA: Kongo'da yanardağ patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi göç etti!
DÜNYAKongo'da yanardağ patlaması: Binlerce kişi göç etti!