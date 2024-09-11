Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran ve Hollanda arasında 'füze' krizi | Dış Haberler

        İran ve Hollanda arasında 'füze' krizi

        Hollanda, İran'ın, Rusya'ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığını ve İran'ın Lahey Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi. İngiltere de Londra Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 17:45 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran ve Hollanda arasında 'füze' krizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik etmesini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

        Rusya'ya balistik füze ihracatı için "Avrupa'nın güvenliği açısından acil sonuçlar doğuracak ciddi bir tırmanmadır." ifadesine yer veren Veldkamp, bu nedenle İran'ın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

        Veldkamp, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına verilecek her türlü destek tamamen ters etki yaratacaktır." diyerek İran'a yönelik yeni yaptırımları destekleyeceğini kaydetti.

        Yeni İran hükümetinin Avrupa'yla daha yakın ilişkiler kurmak istediğini hatırlatan Veldkamp, paylaşımında "Hollanda, yeni ve güçlü AB yaptırımlarını kuvvetle savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!