İranlı bilgisayar korsanlarından

AA

Kendilerine "Siber İntikamcılar" adını veren bilgisayar korsanları, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail demiryollarına ait 150'den fazla sunucuyu hedef alan siber saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Siber İntikamcılar, 14 Temmuz 2020'de saat 01.20'de (İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği saat) 28 tren ve metro istasyonundaki 150 sunucuya büyük bir siber operasyon başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılar sonucu ana sunucu ve bilgisayarlara sızmayı başardıklarını öne süren İranlı bilgisayar korsanlarının açıklamasında, istasyonlardaki teçhizatlara ciddi zarar verildiği kaydedildi.

Kudüs, Tel Aviv, Aşdod, Siderot kentlerindeki istasyonlar dahil olmak üzere hedef alınan 28 istasyonu gösteren İsrail demiryolu ağı haritası da açıklamada paylaşıldı.

İran'la bağlantılı bilgisayar korsanlarının, nisan ayında İsrail’in temiz su tesislerine siber saldırı düzenlediğine ilişkin haberler, İsrail ve ABD medyasında yer bulmuştu. İran ise mayıs ayında ülkenin güneyindeki Şehid Recai Limanı'na yabancı bilgisayar korsanları tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.