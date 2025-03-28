İş Bankası'ndan iddialara yanıt

İş Bankası kurucu intifa senetleri üzerinden Atatürk’ün vasiyetnamesinin ihlal edildiği, vasiyet yararlanıcısı olan kurumların bilerek zarara uğratıldığı ve bankanın hukuka aykırı davrandığı yönündeki iddia ve söylemler nedeniyle açıklamada bulundu.

Açıklamada bankanın Esas Sözleşmesi’nin 22’inci maddesinde düzenlenmekte olan kurucu intifa senetleri hukuken pay senedi mahiyetinde olmayıp intifa senedi niteliğine olduğu belirtildi.

OY HAKKI VERMİYOR

İş Bankası'nın açıklaması şöyle devam etti:

"Kurucu intifa senetleri, hukuken sermayede herhangi bir payı temsil etmemekte, sahibine genel kurula katılma hakkı, oy hakkı gibi pay sahipliği hakları bahşetmemekte, sadece mal varlıksal haklar sağlamaktadır.

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Nitekim Bankamız Esas Sözleşmesinin anılan maddesinde kuruluşta çıkarılacak hisse senetlerinden bir defada 100 adet alanlara bir adet kurucu intifa senedi verileceği ifade edilmektedir. Aynı madde, bu hakkın dört milyon sermayeye kadar mevcut olduğunu, sermayenin bundan fazla artırılması halinde kurucu intifa senedi verilmeyeceğini de düzenlemekte olup 1927 yılında sermayenin bu tutara ulaşmasından sonra artık kurucu intifa senedi verilmemiştir."

KÂR PAYI DAĞITIMI ÖDENMİŞ SERMAYENİN 250 BİN TL'LİK BÖLÜMÜ İLE SINIRLI

"Bankamızın 31.05.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda o dönemdeki hissedarları tarafından alınan karar ile sermaye artırımına gidilmiş ve yasal mevzuat ile Yüksek Mahkeme içtihatlarına uygun bir şekilde Esas Sözleşmemizin 58 inci maddesinde değişiklik gerçekleştirilerek, kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr payı ödemeleri “ödenmiş sermayenin 250 Bin TL’lik bölümü” ile sınırlandırılmıştır. Anılan Esas Sözleşme değişikliği tescil de edilmek suretiyle Bankamız açısından hukuken uygulanmakla yükümlü olunan bir hüküm haline gelmiştir. Dolayısıyla ilgili tarihten itibaren yapılan kâr dağıtımları, tescil edilmiş bu Esas Sözleşme değişikliği dikkate alınarak, Bankamızın tabi olduğu kanunen yetkili otoritelerin bilgisi ve denetiminde uygulanmıştır.

REKLAM Kaldı ki kurucu intifa senedi sahipleri sermaye artışına iştirak etmediklerinden artırılmış sermayeden temettü almamaları hakkaniyete de uygun bir işlemdir." DAVACILARIN BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR "Bankamızın 1991 tarihli Genel Kurulu ve Esas Sözleşme değişikliğinin üzerinden 30 yıldan fazla süre geçmesinden sonra mevcut koşulları ile diğer bir ifade ile kurucu intifa senedinin mahiyetini ve sahibine sağladığı hakların kapsamını bilerek Bankamız kurucu intifa senedi edinen ve birlikte hareket ettiği düşünülen bir takım kimselerce, kâr dağıtımına ilişkin anılan Esas Sözleşme maddesine ve uygulanmasına ilişkin olarak bir takım spekülatif iddia ve itirazlar öne sürülmeye başlanmış, öne sürülen bu spekülatif iddia ve itirazlar bu kişiler tarafından açılan haksız davalar ile yargıya taşınmıştır. Birlikte hareket ettiği düşünülen davacılar, edindikleri kurucu intifa senetleri üzerinden nemalanmak çabasıyla kamuoyunun ilgisini çekme ve taraftar toplama adına herhangi bir maddi ve/veya hukuki temeli de olmayan şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetnamesine yönelik yanıltıcı iddia ve haksız isnatlarda da bulunarak, hemen hemen hepsi aynı içerikte dilekçeler ve taleplerle muhtelif hukuk davaları ikame edilmiş, yanı sıra suç duyurularında da bulunmuşlardır."