        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat 'Parlayan Yıldızlar'ını arıyor

        İş Sanat, 2002 yılından beri düzenlediği Parlayan Yıldızlar konser serisiyle yeni sezonun yıldızlarını keşfetmeye hazırlanıyor

        Giriş: 25.08.2025 - 17:26 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:28
        İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002 yılından beri düzenlediği Parlayan Yıldızlar konser serisinin 2025-2026 sezonu başvuruları başladı.

        Bugüne kadar 150’den fazla genç müzisyene sahne imkânı sunan Parlayan Yıldızlar konserleri, yeni sezonun yıldızlarını keşfetmeye hazırlanıyor.

        Klasik müzik ve geleneksel Türk müziği alanlarındaki genç sanatçıların başvuruları, İş Sanat’ın resmi internet sitesi www.issanat.com.tr üzerinden yapılabiliyor.

        Başvuru şartlarına göre;

        T.C. vatandaşı olan,

        1 Ocak 2005 ve sonrasında doğan,

        Güzel sanatlar lisesi, konservatuvar lisans veya lisansüstü öğrenimine halen devam eden,

        Profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli olarak yer almayan,

        Geçmiş sezonlarda Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer almamış genç müzisyenler seçmelere katılabilecek.

        Başvuruların, internet sitesinde yer alan formun doldurulması ve dijital platformlara yüklenen performans videolarının linkleriyle birlikte en geç 7 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar iletilmesi gerekiyor.

        8-12 Ekim 2025 tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmelerin ardından, seçilen genç müzisyenler İş Sanat’ın 26. sezonunda sahne alma fırsatı bulacak.

