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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İş Sanat'ta 25. sezon tamamlandı

        İş Sanat'ta 25. sezon tamamlandı

        İş Sanat, onlarca konserin yanı sıra ücretsiz etkinlikleri, gelenekselleşen şiir ve hikâye dinletileri ile çocuk tiyatrosundan oluşan dopdolu programıyla 25. sezonunda da sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 00:47 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:47
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        İş Sanat'ta 25. sezon tamamlandı
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        İş Sanat, çeyrek asırlık sanat yolculuğunda bir sezonu daha geride bıraktı. Sezona Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamındaki Atiye konseri ile başlayan İş Sanat, sahnesinin açılışını ise Türkiye’nin dünyaca tanınan piyanistleri, Devlet Sanatçısı Güher ve Süher Pekinel ile yaptı. Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konser, sezonun zengin içeriğine güçlü bir başlangıç oldu.

        SOPRANO AIDA GARIFULLINA YENİ YIL KONSERİYLE İSTANBUL’DAYDI

        Sezonun en özel anlarından biri, dünya opera sahnelerinin yıldız ismi Aida Garifullina’nın Türkiye’de ilk kez sahneye çıkmasıydı. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen konser, binlerce müzikseverin ilgisiyle karşılandı. Güçlü sesi, yorum gücü ve sahnedeki karizmasıyla izleyiciyi büyüleyen Garifullina, İş Sanat tarihine adını yazdırdı.

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        KLASİK MÜZİĞE GÜÇLÜ DESTEK

        Paganini Ödüllü kemancı Giuseppe Gibboni, Türkiye’deki ilk konserinde I Solisti di Pavia ile İtalyan bestecilerin eserlerini seslendirdi. Kontrtenor Zoltan Darago ise Les Talens Lyriques barok topluluğu eşliğinde Bach aryalarıyla izleyicilere zamanın ötesinde bir yolculuk sundu.

        CAZ VE DÜNYA MÜZİĞİNDE RENKLİ BULUŞMALAR

        Son 50 yılın en yaratıcı müzisyenlerinden Hiromi, “Sonicwonder” projesiyle İstanbul’daydı. Adam O’Farrill, Hadrien Feraud ve Gene Coye ile sahne alan sanatçı, caz ve klasik müziği buluşturduğu enerjik performansıyla ayakta alkışlandı.

        Latin cazın önemli ismi Alfredo Rodriguez, Yarel Hernandez ve Michael Olivera ile Afro-Küba ezgilerini İstanbul’a taşıdı. Avrupa turnesine İş Sanat’ta başlayan The Tiger Lillies ise teatral performansıyla büyük ilgi gördü.

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        YERLİ PROJELERDE ÖZGÜN İŞBİRLİKLERİ

        İş Sanat’ın özgün yerli projeleri bu sezon da sanatseverlerin beğenisini kazandı. Gaye Su Akyol ve kanun sanatçısı Serkan Halili’nin birlikte sahne aldığı “Endülüs’te Raks” konseri, Mor ve Ötesi’nin akustik performansı, Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan’ın seslendirdiği sevda türküleri ile Zuhal Olcay’ın cazdan kabareye uzanan repertuvarı sezonun unutulmaz konserleri arasında yer aldı.

        ŞİİR VE HİKÂYEYE SAHNE IŞIĞI

        İş Sanat’ın 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü şiir ve hikâye dinletileri, bu sezon da beş yeni yapımla sahneye taşındı: Cahit Külebi, Adalet Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oktay Akbal ve Aziz Nesin’in eserleri usta oyuncuların yorumuyla izleyiciyle buluştu.

        GENÇ MÜZİSYENLER VE KÜÇÜK KÂŞİFLER

        İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezonda da 20 genç müzisyene sahnesini açtı. Hem geleceğin solistleriyle tanışmak hem de onlara destek olmak isteyen müzikseverler bu konserleri ilgiyle takip etti.

        Minik izleyiciler için sahnelenen “Pat Pat Patara” adlı müzikli oyun ise ikinci sezonunda da büyük ilgi gördü. Binlerce çocuğa ulaşan yapım, antik dünyaya eğlenceli bir yolculuk sunarak kültürel mirasımızı tanıttı.

        AÇIK HAVADA HAFTA SONUNA MÜZİKLİ BAŞLANGIÇLAR

        İş Sanat’ın haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenler için ücretsiz olarak düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da yoğun bir ilgiyle karşılandı. İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önündeki konserlerde Hande Yener, Gripin, Melek Mosso, Özge Fışkın ve Burak Kut gibi Türk pop ve rock müziğinin sevilen isimleri müzikseverlerle buluştu.

        SERGİLERLE DOPDOLU BİR SEZON

        İş Sanat, müzeleri ve galerilerindeki sergileriyle bu sezon da her yaştan ve her kesimden sanatseverin buluşma noktası oldu.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi sezona yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” ile merhaba dedi. Türk mutfağının lezzet öyküsünü 200’ü aşkın tablo ve heykel eşliğinde anlatan bu görsel şölen, 1 Eylül 2025’e dek ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzenin kalıcı sergi seçkisi “Türk Resmini İzlemek”, 19. yy. sonundan günümüze Türk resim ve heykel sanatının gelişimine ışık tutmayı sürdürüyor. Müzenin etkinlik mekânı BlackBox ise sanat tarihi, resim, opera, edebiyat, kent hafızası ve yemek kültürü gibi birbirinden farklı konularda seminerlerin ve sohbetlerin yer aldığı zengin bir program sundu.

        “Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinden özel bir seçkiyi mart sonuna dek sanatseverlerle buluşturan Kibele Sanat Galerisi, 14 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında ise ülkemizde heykel sanatına yarım yüzyıldır yön veren isimlerdenRahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Modern bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir sergileme düzeni sunan “İş’in 100 Yılı”başlıklı kalıcı sergisiyle kapılarını yeniden açan Türkiye İş Bankası Müzesi, belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçaları eşliğinde bankanın bir asırlık tarihi ile ülkemizin iktisadi gelişim hikâyesini iç içe sunuyor.

        Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Ankara Sanat Galerisi, “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır”, “İstanbul’un Resmi” ve “Atatürk Portreleri” isimli sergileriyle başkentte kültür-sanat hayatını zenginleştirmeyi sürdürüyor.

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        #İş Sanat
        #tiyatro
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