İş Sanat’tan çocuklara tablolar eşliğinde bir İstanbul gezisi: Çok Severim

İş Sanat, rengârenk ve eğlenceli kitaplarıyla sanatın büyülü dünyasını çocuklarla buluşturuyor.

Bu özel çalışmalara, çocuk kitapları editörü Burcu Ural Kopan’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği Çok Severim isimli kitap da eklendi.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen tablolarla zenginleştirilen bu eser, minik okurları İstanbul’un renkli dünyasında keyifli bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Çok Severim, minik sanatseverleri kentin cıvıl cıvıl sokaklarında, martılar eşliğinde vapur seyahatlerinde, Boğaz’ın büyüleyici manzaralarında ve denizde süzülen kayıkların arasında bir gezintiye davet ediyor.

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Şeker Ahmed Paşa, Zeki Faik İzer, Fausto Zonaro ve Sami Yetik gibi sanatçıların Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserleri eşliğinde eğlenceli bir rehberlik sunan bu kitap için Burcu Ural Kopan, “Çocuklar, dünyanın en masalsı ve renkli kenti İstanbul’un farklı dönemlerini, bugünkü haliyle karşılaştıracaklar” diyor.

Beyoğlu’nun kalbindeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukların sanatla kurdukları ilişkiyi ücretsiz atölyeler, rehberli geziler ve özel kitaplarla zenginleştiriyor. İstanbul’un kültürel dokusunu miniklerle buluşturan Çok Severim kitabı da çocuklara hem sanatı hem de kenti sevdiriyor.