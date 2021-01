Isaac Kiese Thelin: "Mücadeleye hazırım"

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde forvet hattını Anderlecht'ten Isaac Kiese Thelin'i kiralayarak güçlendirdi. Lacivert-beyazlı takımla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Thelin, maçta bir asist yaparak yeni macerasına iyi bir başlangıç yaptı.

Isaac Kiese Thelin, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu:

“İLK MAÇIMDA ASİST YAPMAM MOTİVASYONUMU ARTTIRDI”

Burasıyla ilgili sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Harika bir tesisi var. İstanbul’u çok sevdim. Takım arkadaşlarımla antrenmanlarda uyum yakalamaya başladım. İlk maçımda asist yapmak da beni fazlasıyla mutlu ve motive etti. Hey şey oldukça olumlu ilerliyor benim için umarım bu şekilde devam eder.

İskandinav ülkelerinden gelen oyuncular Türkiye’de büyük oranda başarılı oluyor. Sen daha önce Fransa, Almanya, Belçika’da oynadın. Son olarak da İsveç’teydin. Türkiye Ligi’ni nasıl görüyorsun, daha önce takip ediyor muydun?

- Kasımpaşa’yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladım. Tabii ki amacım takıma olabildiğince yardımcı olabilmek. Lig tablosunda daha iyi pozisyonlarda olmalıyız. Her zaman kazanmayı isteyen bir oyuncu oldum. O yüzden her maçta en iyisini vermeye çalışıyorum. Burada da bunu yapmaya çalışacağım. Buraya gelmeden önce Fuat hocayla konuşma fırsatı buldum. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Şu an burada olan Sadiku ile, daha önce burada oynamış Khalili ve Sa ile konuştum. Hepsi de olumlu şeyler söyledi. O yüzden kararımdan emin olarak buraya geldim. Türk takımlarının Avrupa maçlarını takip ediyordum. Ayrıca burada oynayan arkadaşlarımdan bilgi aldım. Türkiye Milli Takımı’na karşı da 2 kez mücadele ettim. Burası tanıdık bir ortam benim için…

Süper Lig’de forvetler tabiri caizse bir ‘Güç savaşı’ veriyor. Çünkü Türkiye’de sert savunma yapılıyor. Bir forvet oyuncusu olarak bu konuda kendine ne kadar güveniyorsun?

- Fiziksel mücadele yabancı olduğum bir durum değil. Fransa’da ve Almanya’da kuvvetli defans oyuncularına karşı oynadım. Buna hazırlıklıyım. Sahada iyi bir mücadele olacak. Ben de bu konuda kendime güveniyorum.

Kasımpaşa’ya sezon sonuna kadar kiralık olarak geldin. Bireysel olarak nasıl bir kariyer planlaması yapıyorsun?

- Geleceğimi burada görüyorum. Çünkü Kasımpaşa’da kalacağıma inanmasam bu teklifi kabul etmezdim. Ancak bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Sonuçta buraya kiralık olarak geldim. Asıl sözleşmem Anderlecht ile devam ediyor. Benim isteğim burada iyi işler yapıp, Kasımpaşa formasını giymeye devam etmek.