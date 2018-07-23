Balıkesir'de enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmanın sahibi olan işadamı İbrahim Mutlu'nun aracı kurşunlandı.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi ve aynı zamanda Gönen Ticaret Başkanı olan İbrahim Mutlu'nun aracı kurşunlandı. Bandırma yönünden Hüseyin Tümer Caddesi'nde şehir merkezine hareket halindeki, işadamı İbrahim Mutlu'ya ait makam aracı Gönen Orman İşletme Müdürlüğü binası bölgesinde kurşunlandı.

Makam aracının sağ yan kapı altında ve arka plaka üzerinden isabet aldığı olay anında işadamı Mutlu'nun araçta olmadığı öğrenildi. Aracı seyir halindeyken bir binadan açılan ateşle ilgili konuşan İbrahim Mutlu, "Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gerekli olan ifadelerimizi verdik. Olayın güpegündüz işlenmiş olması, bu olayın tamamen şahsıma yönelik olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Olayın en kısa sürede aydınlanacağına inanıyorum. Bu konuda adli makamlara güveniyorum. Bu olayın arkasını bırakmayacağım ve oldu bittiye getirilmesini istemiyorum" dedi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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