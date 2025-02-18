Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?
İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili araştırmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından hız kazandı. Bakan Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı verildiğini belirtti. Meslek lisesi mezunlarına ise mezun oldukları alanda katıldıkları programlarda 28 bin 736 TL cep harçlığı ödendiğini duyurdu. Peki, İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler, süresi ne kadar, nasıl başvurulur? İşte, İşbaşı Eğitim Programı başvuru ekranı, şartları ve süresi hakkında detaylı bilgiler…
İşbaşı Eğitim Programı başvuru ekranı, şartları ve süresi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşbaşı Eğitim Programları’nda katılımcılara aylık 22.104 TL cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını %30 daha fazla ödüyoruz." dedi. Bakan Işıkhan’ın paylaşımına göre, meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı ödemesi yapılıyor. Peki, İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler, süresi ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdamın desteklenmesi için getirilen İşbaşı Eğitim Programları hakkında paylaşımda bulundu.
İşbaşı Eğitim Programları'nda meslek liselilere tanınan ayrıcalıkları aktaran Bakan Işıkhan, ''Meslek lisesi mezunlarının ‘Aktif İşgücü Programları’ ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz.'' açıklamasında bulundu.
MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA 28 BİN 736 TL CEP HARÇLIĞI
İşbaşı Eğitim Programları'nda katılımcılara aylık 22 bin 104 TL cep harçlığı ödendiğini belirten Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarına ise kendi alanlarında katıldıkları programlarda yüzde 30 daha fazla cep harçlığı ödendiğini belirtti.
Meslek lisesi mezunlarına ödenen tutarın 28 bin 736 TL olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
''Meslek lisesi mezunlarının ‘Aktif İşgücü Programları’ ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz.
‘İşbaşı Eğitim Programları’nda katılımcılara aylık 22.104 TL cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını %30 daha fazla ödüyoruz.
Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.''
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI YARARLANMA ŞARTLARI
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.
Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.