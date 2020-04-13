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HaberlerGündemISINIYORUZ! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tüm Türkiye güneşli
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Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, tüm Türkiye güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürüyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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