İskenderun'da otomobil yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay İskenderun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrildi. Katliam gibi kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İskenderun ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini birinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.