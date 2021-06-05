İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 5 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre; Büyükçekmece, Beşiktaş, Pendik, Silivri, Tuzla, Ümraniye ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları
5 HAZİRAN PERŞEMBE İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kültür Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şeyhli Mah,Sanayi Mah,Kurtköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 00:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah,Cemil Meriç Mah,Mehmet Akif Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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