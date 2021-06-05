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İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! 5 Haziran 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle meydana gelecek su kesintileri belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! 5 Haziran 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 5 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre; Büyükçekmece, Beşiktaş, Pendik, Silivri, Tuzla, Ümraniye ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

5 HAZİRAN PERŞEMBE İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kültür Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Şeyhli Mah,Sanayi Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 00:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Aydınlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah,Cemil Meriç Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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