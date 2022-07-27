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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi olan semtler nereler? 27 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul su kesintisi olan semtler: 27 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbullular tarafından araştırılıyor. 27 Temmuz Çarşamba bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacağını ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 27 Temmuz Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi olan semtler nereler? 27 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan semtler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasında arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek olan su kesintileri belli oldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...

27 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah,Tevfikbey Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çayırdere Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 26.07.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Taşdelen Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 27.07.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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