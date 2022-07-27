İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi olan semtler nereler? 27 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan semtler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasında arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek olan su kesintileri belli oldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...

27 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2022 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah,Tevfikbey Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çayırdere Mah Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı Başlama Tarihi : 26.07.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2022 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Taşdelen Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 27.07.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.07.2022 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.