Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 13 Ekim 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 13 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlara ait doluluk oranlarını günlük olarak güncelliyor. Peki, 13 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Yağışların azalması ve su tüketiminin artmasıyla birlikte İstanbul barajlarında düşüş gözleniyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne?

        2

        13 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 25,34 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin verilerine göre 13 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        Ömerli: % 15,81

        Darlık: % 39,56

        Elmalı: % 50,1

        Terkos: % 30,86

        Alibey: % 14,77

        3

        Büyükçekmece: % 30,18

        Sazlıdere: % 28,06

        Istrancalar: % 26,29

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!