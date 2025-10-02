İSKİ baraj doluluk oranı 2 Ekim 2025: İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
2 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 28,1 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 2 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı % 19,34
Darlık Barajı % 43,02
Elmalı Barajı % 50,52
Terkos Barajı % 34,95
Alibey Barajı % 16,57
Büyükçekmece Barajı % 32,52