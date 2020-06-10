Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Haziran Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece ve Esenyurt ilçelerinde 10 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 HAZİRAN 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,19 Mayıs Mah Açıklama : Enerji Kesintisi Başlama Tarihi : 10.06.2020 06:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.