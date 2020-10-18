Vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?, İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek? Sorularına cevap arıyor. İşte 18 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 18 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ 18 EKİM 2020 ARIZA KESİNTİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2020 03:32
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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