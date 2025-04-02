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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 2 Nisan Çarşamba 2025: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılırken, vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini İSKİ'nin resmi arıza sorgulama ekranından öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:06
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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        İstanbul’da 2 Nisan Çarşamba günü planlı su kesintileri gündemde. İSKİ’nin duyurusuna göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek bölgelerle ilgili ayrıntılar, İSKİ’nin resmi sorgulama ekranında paylaşılıyor. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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