Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İSKİ Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

        İSKİ Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın kazananlarını 14 Kasım Dünya Sinema Günü'nde İSKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek ödül töreninde açıklamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 15:48 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSKİ, “Su Kaynaklarının Korunması - İlk Damladan Sonsuzluğa” temasıyla, sürdürülebilir su kullanımı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

        Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma, katılımcıları suyun yaşam döngüsündeki yerini sanatsal bir bakışla anlatmaya davet ediyor.

        Bu yıl jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Bennu Yıldırımlar, Nazan Kesal, Natali Yeres, İlkay Nişancı, Mesut Gengeç ve Ayten Bostancı yer alıyor.

        İSKİ Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması’nın kazananları, 14 Kasım Dünya Sinema Günü’nde İSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek törende açıklanacak ve dereceye giren katılımcılar ödüllerini jüri üyelerinin elinden alacak.

        REKLAM

        • Birincilik Ödülü: 100.000 TL

        • İkincilik Ödülü: 80.000 TL

        • Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

        • Jüri Özel Ödülü & İSKİ Özel Ödülü: 50.000 TL

        İSKİ’nin 2022 yılından bu yana aktif olan “Suyun Hafızası” kültür ve sanat platformu, kısa film yarışmalarıyla birlikte sanatsal etkinlikler ve rehberli gezilerle İstanbulluları suyun tarihi ve önemi konusunda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

        *Görsel: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar