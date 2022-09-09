İŞKUR duyurdu: Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları neledir?

11 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! 0:00 / 0:00

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, inşaat ve işyerlerinde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacağını duyurdu. İlana, 18-55 yaş arası herkes başvuru yapabilir. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları nedir? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? İşte, 2022 bekçi alımına dair tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR? Bekçi alımı için başvurular 5 ile 12 Eylül arasında yapılacak. BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR? Yayınlanan ilana göre birçok ilden bekçi alımı yapılacak. İlana göre; Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ ve Gaziantep'te bekçi alımı yapılacak. Kocaeli'de engelli kategorisinden 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELEDİR? Yayınlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartlar belirtiliyor; T.C. Vatandaşı olmak, İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmak, Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir) Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları. Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.

BEKÇİ ALIMI İŞ TANIMI Bekçi alımının yapılacağı firma iş tanımını açıkladı. İş tanımı şu şekilde; Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır. Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir. Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir. BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI Belirtilen şartları taşıyanlar, başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilir. Adaylar, aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvuru yapabilir. 2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.