İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları! 2025 İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları merak ediliyor. Üniversiteler akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını topladı. Bilindiği gibi başvuru ve kura tarihleri farklılık gösterdiğinden sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2025 İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversite üniversite açıklanıyor. Program kapsamında gençlerin hem mesleki deneyim kazanması hem de iş dünyasına daha kolay uyum sağlaması amaçlanıyor. Gençlerin hem eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatına adım atabilmelerini hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandıktan sonra hak kazanan adaylar gerekli belgelerle ilgili yerlere müracaat ediyor. İşte İŞKUR Gençlik Programı detayları
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025 SORGULAMA
Üniversiteler akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını topladı. Başvuru ve kura tarihleri farklılık gösterdiğinden sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Adaylar kura çekimi sonuçlarını ilgili üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden takip ediyor. Başvuru yapan adaylar sonuçlara ilişkin isim listelerine kendi eğitim aldıkları üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUCU AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
*Üniversiteler aktif olarak kura çekimlerine devam ederken kura sonuçları resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.
Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.