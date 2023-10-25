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        Haberler Gündem İŞKUR TYP 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 TYP başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP sonucu sorgulama

        İŞKUR TYP 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 TYP başvuru sonucu sorgulama ekranı

        İŞKUR TYP 1500 işçi alımı sonuçlarına dair son durum gündem olmuş durumda. Yurt genelinde binlerce kişinin başvuru yaptığı ve 18 Ekim tarihinde sona eren başvurulara ilişkin vatandaşlar; İŞKUR TYP 1500 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:50
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        İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili aramalar devam ediyor. 81 ilden binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı konuya ilişkin araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. 1500 kişinin istihdam edileceği 2023 İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) başvuru sonuçlarına dair son bilgileri derledik...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İŞKUR TYP 1500 personel alımı 18 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi. İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı henüz adayların erişimeine açılmadı.

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        BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.

        İŞKUR TYP BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

        Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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