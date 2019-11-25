Uzun süredir İstanbul'da farklı mekanlarda sahne alan ve geniş bir kitleye sahip olan genç şarkıcı, 'Çok Net' isimli single çalışmasıyla bu başarısını taçlandırdı. Sözü ve müziği Oğuz Yılmaz'a ait olan şarkının aranjesine ünlü aranjör Alper Atakan imza attı.

24 SAATLİK AŞK HİKAYESİ

'Çok Net'in klip çekimleri Orçun Mutlu yönetmenliğinde 30 kişilik bir ekiple gerçekleşti. Klipte İsmail'e Avustralyalı model Grace Connolly eşlik etti. Bir dargın bir barışık bir çiftin, 24 saatinin anlatıldığı klibin çekimleri Çekmeköy'de bir villada yapıldı. 'Çok Net' yarın 26.11.19'da tüm dijital platformlarda yerini aldı.