İsmail Ege Şaşmaz: Babalık hayatı değiştiriyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve kızı Arza ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsmail Ege Şaşmaz; "Tatilimiz bitti, Bodrum'daydık. Zaten çalıştığım bir yaz oldu. Çok bir tatil de yapmadık. Yeni işlerimiz var, çekimlerimiz olacak yine gideceğiz. Kızımdan biraz ayrı kalacağım şimdi ama sıkıntı yok" dedi.

"BABALIK ÇOK ÖZEL ANLARIN OLDUĞU BİR ŞEY"

Baba olmakla ilgili hislerini dile getiren İsmail Ege Şaşmaz; "Babalık benim için hayatın değiştiğini gösteren ve çok özel anların olduğu bir şey. Bu özel anları sizinle paylaşamam çünkü onlar kızımla benim aramda özel şeyler" ifadelerini kullandı.