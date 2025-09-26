Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar İsmail Ege Şaşmaz: Babalık hayatı değiştiriyor - Magazin haberleri

        İsmail Ege Şaşmaz: Babalık hayatı değiştiriyor

        Geçtiğimiz yıl eşi Hande Ünal ile kızları Azra'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan İsmail Ege Şaşmaz, babalık hissi hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Babalık benim için hayatın değiştiğini gösteren ve çok özel anların olduğu bir şey"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 08:09 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babalık hayatı değiştiriyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve kızı Arza ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsmail Ege Şaşmaz; "Tatilimiz bitti, Bodrum'daydık. Zaten çalıştığım bir yaz oldu. Çok bir tatil de yapmadık. Yeni işlerimiz var, çekimlerimiz olacak yine gideceğiz. Kızımdan biraz ayrı kalacağım şimdi ama sıkıntı yok" dedi.

        "BABALIK ÇOK ÖZEL ANLARIN OLDUĞU BİR ŞEY"

        Baba olmakla ilgili hislerini dile getiren İsmail Ege Şaşmaz; "Babalık benim için hayatın değiştiğini gösteren ve çok özel anların olduğu bir şey. Bu özel anları sizinle paylaşamam çünkü onlar kızımla benim aramda özel şeyler" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Ege Şaşmaz
        #Azra Şaşmaz
        #Hande Ünal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?