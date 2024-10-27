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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK İsmet Taşdemir: Yediğimiz bir gol gardımızı düşürdü - Sipay Bodrum FK Haberleri

        İsmet Taşdemir: Yediğimiz bir gol gardımızı düşürdü

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:33 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:33
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        "Yediğimiz bir gol gardımızı düşürdü"
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "YEDİĞİMİZ BİR GOL GARDIMIZI DÜŞÜRDÜ"

        Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, zor bir deplasman maçına çıktıklarını dile getirdi.

        Birçok oyuncusunun Süper Lig'de ilk kez oynadığına dikkati çeken Taşdemir, "Her açıdan zor bir maçtı. Talihsiz, bireysel hatadan yediğimiz bir gol gardımızı düşürdü. Bir ara toparladık. Geçişleri iyi yapan bir takımız ama burada zorlandık. Çünkü Fenerbahçe'nin arka bölgesi, iyi top yapan isimlerden kurulu. İkinci yarıda golü yiyince maç koptu. Yapabildiklerimizi yeterince yapamadık. Maalesef mağlup ayrıldık. Bu maçı burada tamamlayıp önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

        "ÇOĞU TAKIMLA MAKAS AÇIK"

        Ligde büyük takımların farkı açtığını aktaran Taşdemir, "Çoğu takımla makasın açık olduğunu söyleyebilirim. Ama futbolun sahada oynandığına, iyi organize olan, güç olarak yukarıda olan takımların farkı kapatacağına da inanıyorum. Bu konuda Samsunspor'u tebrik ediyorum. Göztepe ve Eyüpspor da var. Bir alt ligden gelen takımlar doğru şekilde geliyor. Biz de bu takımlara adaydık, şu ana kadar parça parça sergileyebildik. Belki bu makası yakında kapatan takımlardan oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımda geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Sezon başından bu yana istatistiklerde topa sahip olma oranı en düşük takımlardan birisiyiz. Bunu geliştirmeliyiz. Bu maçtan önce ceza sahasında en fazla topla buluşan 3 takımdan birisiydik. Ancak Çaykur Rizespor maçında 33 kez topla buluşup şut atamadık, bunu geliştirmemiz lazım. Bugünkü kadroda 7 oyuncumuzla Trendyol 1. Lig'de mücadele ettik. Bu 7 oyuncunun 4'üyle de TFF 2. Lig'de mücadele ettik. Bunu bahane olarak sunmuyoruz, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

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