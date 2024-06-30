İspanya: 4 - Gürcistan: 1 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 son 16 turunda İspanya, Gürcistan'ı geriden gelerek 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelede ilk golü İspanya forması giyen Le Normand kendi kalesine atarak kaydetti ve Gürcistan öne geçti. Ardından İspanya 39. dakikada Rodri ile eşitliği yakaladı. 51. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen İspanyollar oyunun kontrolünü de ele aldı ve 75. dakikada Nico Williams ile skoru 3-1'e getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Dani Olma 84. dakikada sahneye çıktı ve golünü atarak skoru tayin etti.
EURO 2024 son 16 turunda turnuvanın favorilerinden İspanya ile şampiyonanın sürpriz ekibi Gürcistan karşı karşıya geldi.
Köln Stadı'nda oynanan mücadelede İspanya geriden gelerek rakibini devirdi ve mücadeleyi 4-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte İspanyollar, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı.
Mücadelede ilk golü İspanya forması giyen Le Normand kendi kalesine atarak kaydetti ve Gürcistan öne geçti. Ardından İspanya 39. dakikada Rodri ile eşitliği yakaladı. 51. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen İspanyollar oyunun kontrolünü de ele aldı ve 75. dakikada Nico Williams ile skoru 3-1'e getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Dani Olma 84. dakikada sahneye çıktı ve golünü atarak skoru tayin etti.
RAKİP ALMANYA
EURO 2024 son 16 turunda Danimarka'yı eleyen turnuvanın ev sahibi Almanya çeyrek finale yükselmişti. Gürcistan'ı 4-1'lik skorla geçen İspanya, çeyrek final mücadelesinde Almanya'nın rakibi oldu.
ŞAMPİYONANIN REKORTMENLERİ KARŞILAŞACAK
EURO 2024'te çeyrek finalde kozlarını paylaşacak İspanya ile Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olarak dikkati çekiyor.
Şampiyona için "Erken final" olarak nitelendirilebilecek eşleşmedeki ekipler, daha önce üçer kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Turnuvada rekortmen iki takımdan biri çeyrek finalde elenecek.
GÜRCİSTAN'A RESMİ MAÇLARDA YİNE YENİLMEDİ
İspanya Milli Takımı, Gürcistan ile yaptığı resmi maçların tamamını kazandı.
İki takım, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.
İspanya, oynanan 7. resmi müsabakayı da kazanmasını bildi.
GRUP MÜCADELELERİ
İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.
İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.
Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Gürcistan öne geçti. Hızlı çıkan Gürcistan'da Mikautadze'nin pasıyla sağdan bindiren Kakabadze meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Arka direkteki Le Normand'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
39. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Williams'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Rodri'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mamardashvili'nin solundan filelere gitti: 1-1.
51. dakikada İspanyollar öne geçti. Yamal'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Fabian Ruiz, arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Mamardashvili'nin müdahalesi yetersiz kalınca top ağları havalandırdı: 2-1.
75. dakikada fark 2'ye çıktı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Williams, çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
83. dakikada İspanya bir gol daha buldu. Ceza yayı içinde topla buluşan Olmo, rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla skoru 4-1'e getirdi.
Bu sonuçla İspanya çeyrek finalist olurken, Gürcistan EURO 2024'e veda etti.