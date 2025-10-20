Habertürk
        Haberler Dünya İspanya, AB'nin İsrail'e yönelik yaptırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu | Dış Haberler

        İspanya, AB'nin İsrail'e yönelik yaptırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu

        İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'nin İsrail'e karşı yaptırımlarını masada tutmaya devam etmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 20.10.2025 - 14:25
        İspanya: AB'nin İsrail'e yaptırımları sürdürmeli
        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının her aşaması sağlamlaştırılana kadar Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı yaptırımlarını masada tutmaya devam etmesini istedi.

        Albares, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuştu.

        Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendiren Albares, "Belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda henüz büyük şeyler elde edemedik. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılması henüz sağlanmadı. Çok yeni ve gördüğümüz gibi çok kırılgan bir süreç." dedi.

        AB'nin şu anda, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımları geri çekebilecek durumdan çok uzak olduğunu vurgulayan Albares, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın istikrarlı olmasını garanti edebilmek için AB'nin Gazze Şeridi'ndeki varlığının artırılması çağrısında bulundu.

        AB'nin İsrail'e karşı yaptırımlarının masada olmaya devam etmesi gerektiğini belirten İspanya Dışişleri Bakanı Albares, "Ateşkesi zayıflatacak, insani yardım akışını aksatacak ve her şeyden önce Gazze'deki Filistinliler için normal bir geleceği engelleyecek kalıcı bir çatışmaya izin verilemez." ifadesini kullandı.

