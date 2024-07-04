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        Haberler Bilgi Spor İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?

        İspanya - Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçı hangi kanalda?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarının ardından, çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmalarının oynanacağı tarih netlik kazandı. EURO 2024 çeyrek final ilk maçı dev bir maça sahne oluyor. İspanya, ev sahibi Almanya ile karşılaşıyor. Turnuvanın iki favorisini karşı karşıya getirecek zorlu mücadele öncesinde, İspanya - Almanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:27
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        EURO 2024 İspanya - Almanya çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. Ev sahibi Almanya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek mücadelede iki takım yarı finale kalma mücadelesi verecek. Peki, "İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçı hangi kanalda?" İşte İspanya - Almanya maçı tarihi...

        2

        İSPANYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnavının iki favori takımını karşı karşıya getirecek İspanya-Almanya maçı 5 Temmuz saat 19.00'da başlayacak.

        3

        İSPANYA-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

        4

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

        5

        Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

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