İspanya'da 'Fas' alarmı!

İspanya İslam Dini Dernekleri Federasyonu da yaptığı yazılı açıklamada, "İslam'da hemşerilerimize yardım etmek farzdır. Futbol ya da genel anlamda spor, topluma İslam ahlakını, saygıyı ve toleransı göstermeye hizmet etmelidir. Toplumlar arası bölünmeye değil yakınlaşmaya hizmet etmelidir. Sonuç ne olursa olsun, sevinçte ya da üzüntüde kamusal kargaşaya, kamu mallarına zarara yol açacak hareketlerden kaçınmalıyız." çağrısında bulundu.