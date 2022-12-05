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İspanya'da 'Fas' alarmı!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Fas arasında oynanacak maç öncesi İspanya'da güvenlik alarmı verildi. 800 binden fazla Faslı'nın yaşadığı ülkede, olası kutlama etkinlikleri göz önünde bulundurularak bazı kentlerde polis sayısı artırılacak.

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  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    İspanya'da, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın oynanacak İspanya-Fas maçıyla bağlantılı olarak Fas vatandaşlarının olası kutlama etkinliklerine karşı güvenlik alarmı verildi.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    Ülkede yaşayan 800 binden fazla Faslının çoğunlukta olduğu Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante ve Almeria kentlerinde polis acil müdahale birimlerinin aktif olacağı ve maç sonrası yaşanabilecek olası bir taşkınlığa karşı hemen müdahale edileceği bildirildi.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    Polis kaynaklarına dayanarak İspanyol basınındaki haberlerde, maçın izlenmesi için özel toplanma alanları olmayacağı ancak kent merkezlerinde, meydanlarda polis sayısının artırılacağı belirtildi.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    İspanya İslam Dini Dernekleri Federasyonu da yaptığı yazılı açıklamada, "İslam'da hemşerilerimize yardım etmek farzdır. Futbol ya da genel anlamda spor, topluma İslam ahlakını, saygıyı ve toleransı göstermeye hizmet etmelidir. Toplumlar arası bölünmeye değil yakınlaşmaya hizmet etmelidir. Sonuç ne olursa olsun, sevinçte ya da üzüntüde kamusal kargaşaya, kamu mallarına zarara yol açacak hareketlerden kaçınmalıyız." çağrısında bulundu.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    Her iki ülke milli takımları bu zamana kadar 3 kez karşı karşıya geldi, İspanya'nın 2 galibiyeti (Dünya Kupası elemeleri) bulunurken, 1 maç (Rusya'daki 2018 Dünya Kupası grup maçı) beraberlikle sonuçlandı.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    Katar'daki Dünya Kupası'nın son 16 turunda 6 Aralık Salı günü oynanacak İspanya-Fas maçı, TSİ 18.00'de başlayacak.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

    Hatırlanacağı üzere Belçika ve Hollanda'da yaşayan Fas vatandaşları, Fas Milli Takımı'nın grupta Belçika'ya karşı aldığı galibiyetin ardından sokakları adeta savaş alanına çevirmişti.
  • İspanya'da 'Fas' alarmı!

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