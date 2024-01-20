İspanya'da geleneksel Sant Antoni Festivali kutlandı
İspanya'nın Morella kentinde düzenlenen geleneksel Sant Antoni Festivali'ne katılanlar şeytan kılığında giyinerek ateş ve havai fişekler yakarak yürüdü
İspanya'nın Morella kentinde 15. yüzyıldan kalan geleneksel Sant Antoni Festivali kutlandı.
Festivale katılan vatandaşlar, şeytan kılığında giyinerek ateş ve havai fişekler yakarak yürüdü.
Festival kapsamında bölge sanatçıları tarafından tiyatro oyunu sergilendi.
Festival kapsamında Barraca adı verilen yapay ağaç yakıldı.
Kule, çam ağacı dallarından özenle inşa edilmiş olup, festivalin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkıyor.