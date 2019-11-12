İspanya'da sol koalisyon yeterli desteği bulmadı

Sol ve sağ blokların meclis çoğunluğunu elde edemediği seçimlerden 1. çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında koalisyon hükümeti kurmak için yapılan ön anlaşma, şimdilik yeterli destek bulmadı.

PSOE (120 milletvekili) ve Unidos Podemos (35 milletvekili) koalisyonu, meclis aritmetiğine göre hükümet kurmak için gerekli olan çoğunluğun (176) gerisinde kaldı.

İki sol partinin koalisyon anlaşmasının hayata geçebilmesi için kilit konumdaki partilerden olan liberal görüşlü Vatandaşlar (C's),yazılı açıklama yaparak, böyle bir hükümete destek vermeyeceğini duyurdu.

C's, ayrılıkçı girişimlerle gündemde olan Katalonya sorununa atıfta bulunarak, İspanya'nın şu andaki ihtiyacını PSOE ve sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) birlikte kuracağı bir hükümet olduğunu savundu.

İspanya'da şimdiye kadar örneği olmayan ve "büyük koalisyon" olarak adlandırılan PSOE-PP hükümeti seçeneğini tek alternatif olarak gösteren C's, "ılımlı ve anayasalcı bir anlaşmayla kurulacak hükümete" kendilerinin de destek vereceğini açıkladı.

Seçimlerden büyük yenilgiyle çıkan ve 57 olan milletvekili sayısı 10'a kadar düşen C's'nin genel başkanı Albert Rivera, alınan kötü sonuçtan dolayı görevinden istifa ederek, politikayı bırakmıştı.

Diğer yandan meclise toplam 23 milletvekili gönderen Katalonya'daki ayrılıkçı 3 parti de PSOE-Unidas Podemos koalisyonuna destek vermeyeceğini açıkladı.

Katalonya bölgesinde 1. siyasi parti konumunda olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) Sözcüsü Marta Vilalta, "Bizim şimdilik duruşumuz bu koalisyon hükümetine hayır oyu kullanmak yönündedir. Katalonya'daki sorunun birlikte yaşam değil, siyasi bir sorun olduğunu kabul edip, bizimle oturup müzakere etmeliler." şeklinde konuştu.

Diğer yandan mecliste 2. büyük siyasi parti olan sağ görüşlü PP'nin lideri Pablo Casado da sol koalisyona "hayır" diyeceklerini belirterek, PSOE lideri Pedro Sanchez'i "radikalizmi seçmekle" suçladı.

Seçimlerde oylarını artırarak 3. büyük parti konumuna gelen aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha sert ifadeler kullandı.

Abascal, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'u kastederek, "PSOE, darbenin (Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu) müttefiki olan Bolivarcı komünizmi kucaklıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda, PSOE ve Unidas Podemos koalisyonuna küçük siyasi partilerin vereceği destekle en fazla 170 milletvekiline ulaşılırken, hükümetin kurulması için gerekli olan 176 sayısının gerisinde kalınıyor.

Olası bir azınlık koalisyon hükümeti için de ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin çekimser oy kullanması gerekiyor.

Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin 48 saat sonrasında PSOE lideri Sanchez ve Unidas Podemos lideri Pablo İglesias, bugün koalisyon hükümeti kurmak için ön anlaşma imzalamıştı.

İki siyasi parti, 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler sonunda, şimdikinden daha iyi şartlarda olmalarına rağmen 5 ay süren müzakere döneminde anlaşma sağlayamamıştı.

Sanchez ve İglesias arasındaki anlaşmaya diğer siyasi partilerden yeterli destek bulunması halinde bu İspanya demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olacak.

Aksi takdirde, son 4 yılda 4 kez seçime giden İspanyolların bir kez daha sandığa gitmesi gerekecek.

Sol koalisyon hükümetiyle ilgili pazarlıklar için ilk aşamada aralık ortasına kadar süre bulunuyor.