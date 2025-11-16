Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İspanya-Türkiye maçına Alman hakem! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası 2026 Elemeler Avrupa Elemeleri Grup E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:35 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:35
        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

