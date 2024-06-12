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        Haberler Bilgi Gündem İSPARK fiyatlarına ZAM! Son dakika: Zamlı İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi?

        İSPARK ücretlerine zam! Zam sonrası İSPARK ücretleri ne kadar oldu?

        Araç sahiplerinin dikkatini çekecek bir gelişme İSPARK ücretlerinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. Bu kapsamda, İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren 'Revize Ücret Tarifesi' oy çokluğu ile kabul edildi. İşte zam sonrası İSPARK ücretleri ve konuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:39
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        Son dakika haberi ile İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek yapılan oylama sonucunda çıkan zam kararının ardından araç sahipleri zamlı tarifeye ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Zamlı İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        İSPARK ÜCRETLERİNE ZAM!

        İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren 'Revize Ücret Tarifesi' oy çokluğu ile kabul edildi.

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        ZAMLI İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Yapılan zam sonrasında Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacağı belirtildi.

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