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Haberler Gündem Isparta'da elektrik arızalarına ilişkin açıklama
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Isparta'daki elektrik arızaları: 400 personelle müdahale ediliyor

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi

Isparta'da elektrik arızalarına ilişkin açıklama
Isparta'da elektrik arızalarına ilişkin açıklama
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AA

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışının Isparta'da hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız."

AA'nın haberine göre; açıklamada, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edilerek, ekibin 7 gün 24 saat görev başında olduğu aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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