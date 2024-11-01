Süleyman Demirel, 100'üncü doğum gününde anıt mezarında anıldı (2)

SDÜ'DEPANEL DÜZENLENDİ

Süleyman Demirel'in 100’üncü yaş günü dolayısıyla memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de anıt mezarındaki anma töreninin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda panel düzenlendi. Panele eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, 27'nci dönem Isparta milletvekili aynı zamanda Demirel'in özel doktoru ve manevi kızı Dr. Aylin Cesur, eski Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, ITSO Başkanı Metin Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. SDÜ öğretim görevlisi Muharrem Zafer Çağlar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde yol arkadaşları, Süleyman Demirel'i anlattı.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Türk demokrasi tarihine 50 yıl damgasını vurmuş değerli bir devlet adamının adını taşıyan üniversite olarak hep lider olmak zorunda olduklarını belirten bir konuşma yaptı. Rektör Saltan, Demirel'e böyle bir üniversite kazandırdığı için teşekkür etti ve rahmet diledi.

Dr. Aylin Cesur, Demirel'in 90 yıllık ömrünün 50 yılını ülkesine adadığını ve hakkaniyetli bir yönetimden hiç şaşmadığını dile getirerek, "Vefat eden siyasi liderlerin doğum günlerinde bir anma etkinliği düzenlenmez. Lakin bizim için 1 Kasım'ın ayrı bir önemi vardır. Her 1 Kasım'da Güniz Sokak’ta bulunan evinde yol arkadaşları ile toplanır ‘Hangi taşın üstüne bir taş daha koyarız, hangi projeyi hayata geçiririz’ bunların muhasebesi yapılırdı. İşte bu yüzden 1 Kasım bizim için anılması gereken bir tarih olarak kaldı. Kendisini rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.