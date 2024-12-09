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        ISPARTA'nınKeçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:22
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        ISPARTA'nınKeçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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