Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit (3)
VALİERİN: İKİ EĞİTİM HELİKOPTERİ ÇARPIŞTIIsparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu'daki kazada iki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını 5 personelin şehit olduğunu açıkladı.
VALİERİN: İKİ EĞİTİM HELİKOPTERİ ÇARPIŞTI
Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu'daki kazada iki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını 5 personelin şehit olduğunu açıkladı. Helikopter kazasının bir görgü tanığı ise "2 helikopter havada çarpıştı. Biz yoldan geliyorduk, çarpışınca havada yanmaya başladı. Diğeri ileri gitti, ileriye indi” dedi.
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