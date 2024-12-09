Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit (3)

VALİERİN: İKİ EĞİTİM HELİKOPTERİ ÇARPIŞTI

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu'daki kazada iki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını 5 personelin şehit olduğunu açıkladı. Helikopter kazasının bir görgü tanığı ise "2 helikopter havada çarpıştı. Biz yoldan geliyorduk, çarpışınca havada yanmaya başladı. Diğeri ileri gitti, ileriye indi” dedi.