Isparta'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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