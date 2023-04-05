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ISPARTA/BURDUR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta ve Burdur'da ziyaretler gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, partililer ve siyasi parti temsilcileriyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarında dua etti ve karanfil bıraktı.

Daha sonra anıt mezardaki hatıra defterini imzalayan İmamoğlu, sonra Demirel'in bir yakınıyla telefonda görüştü.

Kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Ekrem İmamoğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydan'ında yaptığı konuşmada, Isparta'da olmanın kendisine Süleyman Demirel'i hatırlattığını söyledi.

Toplumun 21. yüzyıla umutla bakmak istediğini belirten İmamoğlu, gençlere çok güzel bir gelecek hazırlayacaklarını dile getirdi.

Isparta'nın önemli değerlere sahip olduğunu belirten İmamoğlu, "Mesela bu şehir mis gibi gül kokar. Mis gibi lavanta kokar. Elması var, tarımı var, üretimi var. Bu şehrin Süleyman Demirel Üniversitesi var. Eğitimi, turizmi, tarımı, bir arada şekillendirdiğiniz zaman bu şehrin İstanbul'dan farkı olmaz. İnsanlar bu cennet vatanın her köşesinde mutlu olur. Bu şehir güçlenir." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Burdur'a geçerek Özgürlük Ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

14 Mayıs'taki seçimi 86 milyon için kazanacaklarını ifade eden İmamoğlu, İstanbul'da halkla bütünleşerek seçimi kazandıklarını anlattı.

Türkiye'nin çok badireler atlattığına işaret eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz demokrasinin olgunlaşma mücadelesini verirken hatalar yapabiliriz. Eksikler olabilir ama bunların hepsini yaşayarak güçlü bir demokrasiye evrileceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin boynunun bükük olmaması için ihtiyaç duyduğumuz en güçlü yönetim şekli Cumhuriyet. Çünkü Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, nesilleri yetiştirir. Çünkü Cumhuriyetin demokrasiyle güçlendiği bir rejimde neyi yaşarız biliyor musunuz? O rejimde herkes özgürce fikrini söyler."

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek burada Burdur alaca dokuması ve kilimi dokuyan kadınlarla sohbet etti.

Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ndeki belediyenin iftar programına katılan İmamoğlu, İstasyon Caddesi'ndeki bir kafede gençlerle bir araya gedikten sonra kentten ayrıldı.



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