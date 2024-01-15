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        Isparta'da tamir ettiği çatıdan düşen kişi öldü

        Isparta'da tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:17
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        Isparta'da tamir ettiği çatıdan düşen kişi öldü
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        Isparta'da tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Gülistan Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşayan Rıdvan Kurtete (36), tamir etmek için binanın çatısına çıktı.

        Ayağının kayması sonucu çatından yere düşen Kurtete, 112 Acil Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kurtete, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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