Isparta'da tamir ettiği çatıdan düşen kişi öldü

Isparta'da tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Gülistan Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşayan Rıdvan Kurtete (36), tamir etmek için binanın çatısına çıktı.

Ayağının kayması sonucu çatından yere düşen Kurtete, 112 Acil Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtete, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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