Isparta'da doğada yürürken düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Isparta'da doğada yürürken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çukurköy mevkisinde doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Ç, arazide düşerek yaralandı.

Şahsın yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması sonucu bulunduğu yere ulaşılan yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan Şener Ç'nin ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.