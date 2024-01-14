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        Kıbrıs gazisi Altun, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

        Isparta'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:42
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        Kıbrıs gazisi Altun, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Isparta'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi.

        Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan koah, kalp ve diyabet hastası Altun, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

        Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Asri Mezarlık'taki askeri törenin ve kılınan namazın ardından Kıbrıs Gazisi Altun'un cenazesi defnedildi.

        Cenaze törenine, Altun'un yakınları, Vali Aydın Baruş ve askeri erkan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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