Isparta'da yaban keçilerinin envanteri çıkarılıyor

Bu kapsamda doğal yaşam alanlarında incelemeler yapan ekipler, yaban keçilerinin sayısının yanı sıra dağılımı ve genel sağlık durumları hakkında veri topluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi popülasyonunun tespitine yönelik arazide envanter çalışması yapıyor.

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