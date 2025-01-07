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        Isparta'da yaban keçilerinin envanteri çıkarılıyor

        Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban keçisi popülasyonunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:04
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        Isparta'da yaban keçilerinin envanteri çıkarılıyor
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        Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban keçisi popülasyonunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi popülasyonunun tespitine yönelik arazide envanter çalışması yapıyor.

        Bu kapsamda doğal yaşam alanlarında incelemeler yapan ekipler, yaban keçilerinin sayısının yanı sıra dağılımı ve genel sağlık durumları hakkında veri topluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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