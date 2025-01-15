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        Isparta'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:00
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        Isparta'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Isparta'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Arda A. ve İsmail Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - Olay

        Bahçelievler Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta, aralarında husumet bulunan Arda A. ve İsmail Y.T. ile Süleyman S. ve Ali S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman S. (27) ve Ali S. (31) ağır yaralanmıştı. Kavga sırasında Arda A. ile yanındaki İsmail Y.T. de yaralanmış, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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