Isparta'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Isparta'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Arda A. ve İsmail Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Bahçelievler Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta, aralarında husumet bulunan Arda A. ve İsmail Y.T. ile Süleyman S. ve Ali S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman S. (27) ve Ali S. (31) ağır yaralanmıştı. Kavga sırasında Arda A. ile yanındaki İsmail Y.T. de yaralanmış, şüpheliler gözaltına alınmıştı.