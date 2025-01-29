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        Isparta'da sığırcıkların dansı görüntülendi

        Isparta'da, sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:54
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        Isparta'da sığırcıkların dansı görüntülendi
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        Isparta'da, sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaymakkapı Meydanı semalarında akşam saatlerine doğru yüzlerce sığırcık bir araya geldi.

        Dakikalarca farklı yönlere uyumlu şekilde uçan, ani dönüş hareketlerinde ses çıkaran kuşlar görenlerin ilgisini çekti.

        Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Sığırcıkların doğal gösterisi havanın kararmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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