        Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

        Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

        Isparta'nın Aksu ilçesinde Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından Zindan Mağarası'nın bulunduğu vadi, sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:47
        Yılda yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara ile içerisinde bulunduğu vadi, sonbaharda fotoğraf ve doğa severlerin uğrak yeri oldu.

        Sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen vadi, havadan görüntülendi.

        Bölge, Roma köprüsü, Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak tanrıçasının mozaiği gibi önemli eserleri de barındırıyor.

