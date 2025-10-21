Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Isparta'nın Aksu ilçesinde Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından Zindan Mağarası'nın bulunduğu vadi, sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

Yılda yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara ile içerisinde bulunduğu vadi, sonbaharda fotoğraf ve doğa severlerin uğrak yeri oldu.

Sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen vadi, havadan görüntülendi.

Bölge, Roma köprüsü, Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak tanrıçasının mozaiği gibi önemli eserleri de barındırıyor.