Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Plakaları henüz öğrenilemeyen B.E. idaresindeki otomobil, Ömer B'nin (34) kullandığı motosikletle Fatih Mahallesi 206. Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ömer B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.