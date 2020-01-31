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Jandarma, köye ölçüm için gelmiş

DHA

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D.'nin (22), iddiaya göre korkup intihar etmesine neden olan jandarma ekibinin köye, savcılığın talimatıyla 2 ev arasındaki mesafeyi ölçmek için geldiği ortaya çıktı. Hasan D., gözyaşları arasında toprağa verilirken, şikayetçi olan ve evlerinin camları taşlanarak kırılan aile, köyü terk etti.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D.'nin (22), iddiaya göre korkup intihar etmesine neden olan jandarma ekibinin köye, savcılığın talimatıyla 2 ev arasındaki mesafeyi ölçmek için geldiği ortaya çıktı. Hasan D., gözyaşları arasında toprağa verilirken, şikayetçi olan ve evlerinin camları taşlanarak kırılan aile, köyü terk etti.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı Köyü'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., geçen çarşamba günü savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
Dün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
ANNENİN FERYADI: 'OĞLUMU YAKTILAR'
Bu sabah erken saatlerde ailesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan Hasan D.'nin cenazesi, babaevine getirildi. Bu sırada anne Asiye D., oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı. "Oğlumu yaktılar" diye feryat eden anne, köy meydanında kılınacak cenaze namazı öncesi tabutun önüne geçti. Annenin yakınları tarafından uzaklaştırılmasının ardından cenaze namazı kılınan genç, köy mezarlığında toprağa verildi.  Ayakta durmakta zorlanan baba Osman D. ise taziyeleri kabul etti.
'BİZ BİRŞEY BİLMİYORUZ Kİ NE ANLATALIM?'
Çok üzgün olduklarını söyleyen Hasan D.'nin dayısı Hüsnü Öğüt, "Biz hiç bir şey bilmiyoruz. Ne diye şikayet edildi, ne ifade verdi? Neden intihar etti? Hiç bir şeyden haberimiz yok. Çok üzgünüz. Avukata verdik. Dosyayı incelesin, baksın, ne olmuş ne gitmiş sonra öğreneceğiz" diye konuştu.
JANDARMA 2 EVİN ARASINI ÖLÇMEYE GELMİŞ
Köy Muhtarı Ramazan Seyhan ise Y.Ö.'nün, olaydan birkaç gün önce kızına yönelik cinsel taciz iddiası ile Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine Hasan D.'nin ifadesi alınıp serbest bırakıldığını anlattı. Seyhan, şöyle konuştu:
"Jandarma ilk geldiği gün ben il merkezindeydim. Jandarma beni aradı. Ben de köyden birini, evi göstermeleri konusunda görevlendirdim. O gün Hasan'ı almış Yalvaç'a götürmüşler. Sonra serbest kalmış. Perşembe günü jandarma ekipleri köye geldi. Jandarma, savcılığın isteği doğrultusunda kızın evi ile Hasan D.'ın evi arasındaki mesafeyi ölçmek üzere araçla eve doğru gitti. Ben de sobayı yakmak için muhtarlığa geçtim. Telefon geldi, Hasan'ın kendisini vurduğu söylendi. Hemen eve gittim. Kanlar içinde yatıyordu. Nabzına baktım attığını görünce bir battaniye istedim. Jandarma aracına koyduk.  Yolda ambulansla karşılaştık ve yaralıyı ona aktardık. Ancak durumu çok kötüydü. Duran kalbini çalıştırmak için çok uğraştılar ama olmadı. Çok üzgünüz. Jandarmanın herhangi bir kusuru yok. Arabadan dahi inmediler. Çocuk sanırım kendisini almaya geldiklerini sanıp korktu. Yazık oldu."
EVLERİ TAŞLANDI
Genç hakkında suç duyurusunda bulunan aile ile Hasan D.'nin ailesinin akraba olduğu öğrenildi. Bir grup ise, şikayetçi ailenin evlerinin camlarını taşladı. Ailenin köyü terk ettiği belirtildi.

ISPARTA

30 Ocak 2020 Perşembe

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