Muhtardan evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşa salep ikramı Genç muhtar vatandaşın ilaç ve farklı ihtiyaçları için de yardımcı oluyor “Salep gribin bir numaralı düşmanıdır, enerji ve güç verir”

Isparta’nın en genç mahalle muhtarlarından 39 yaşındaki Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, korona virüsü dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşlara salep ikram ediyor.

Dedesinden ve babasından aldığı salepçilik mesleğinin 3. kuşağı olan Muhtar Başaran, hijyenik şartlara uygun bir şekilde ürettiği salepleri mahalle halkının bizzat evlerine kadar götürüp özel kavanozlarla sıcak sıcak 65 yaş üstündeki vatandaşlara ikram ediyor. Hatta görüntü alırken bazı vatandaşların eczanedeki ilaç ve ihtiyaçlarını temin edip ulaştıran Muhtar Başaran, günde yaklaşık 100 salebi vatandaşlara ikram ediyor.

İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, 65 yaş üstü vatandaşların başlarının üzerinde yerlerinin olduğunu belirterek, onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu yıl muhtar olduğunu bildiren Başaran, “Halkımıza, yaşlılarımıza ve 65 yaş üstüne evden çıkamadıkları için salep ikramı yapıyorum. Salebi bir vitamin kaynağı düşündüğüm için ikram ediyorum. Hem bir gönüllerini almış oluyorum. Dışarıdaki çıktıkları güzellikleri evlere yansıtıyorum. Mesafemizi koruyarak salep ikramlarını yapıyoruz. Babadan ve dededen kalma mesleğimdir salepçilik ve dondurmacılık. Halkımıza salep ve dondurma ikramı yapıyorum. Kadir Gecesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) açtığı sırada salep ikram etmiştik. Isparta’nın o eski şak şak helvaları vardır, onlardan ikram ediyorum. Örnek bir davranış yapmaya çalışıyorum. Tüm muhtar arkadaşlarıma tavsiyemdir güzeldir. Onlarda yapıyordur” dedi.



“Salep gribin bir numaralı düşmanıdır”

Salep’in faydalarından bahseden Muhtar Başaran, “Salep, Allah tarafından yetişen ve dağlarda Sütçüler’in Kesme bölgesinden getirtiyoruz. Bu doğal salebimiz, nezleye, gribe, ses kısıklığına, ses tellerine, kalbe ve göğse iyi gelir. Buradaki balgamı atar. Gribin bir numaralı düşmanıdır bu salep. Salep içtikçe insanlar kendilerini enerjik ve güçlü hissediyorlar. Sürekli ücretsiz ikram ediyorum. Onlar gelemiyor, ben gidiyorum. Ben onların bir evladı ve torunu sayılırım. Muhtarlığa geldiğim için ne mutlu bana. Devletimizi en iyi şekilde temsil ederiz. Bu hizmet boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.